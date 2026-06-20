В Мексике пьяный водитель сбил шестерых фанатов, праздновавших победу на ЧМ

Празднование победы сборной Мексики над Южной Кореей на чемпионате мира по футболу обернулось трагедией. В городе Чиуауа нетрезвый шофёр наехал на толпу ликующих болельщиков, пишет газета Jornada.

Инцидент развернулся у монумента Панчо Вилье. Водитель пикапа Chevrolet Silverado предпринял попытку проехать сквозь скопление людей, но оказался заблокирован. Разгорячённые фанаты окружили машину, принялись её раскачивать и обливать пивом.

Не справившись с напором, мужчина резко надавил на газ. Грузовик протаранил собравшихся, после чего виновник скрылся с места происшествия.

В результате пострадали шесть человек, половину из них отправили в больницу. Долго скрываться лихачу не удалось: спустя несколько минут он врезался в опору линии электропередачи и был схвачен.

Экспертиза подтвердила сильное опьянение задержанного. Ему готовятся предъявить обвинения в наезде, оставлении места ДТП и управлении транспортом в пьяном виде. Не исключены и гражданские иски за нанесение телесных повреждений.

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