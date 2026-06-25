Чехия проиграла Мексике и завершила выступление на ЧМ-2026

Сборная Чехии завершила выступление на чемпионате мира — 2026, не сумев преодолеть групповой этап турнира. Команда Мирослава Коубека лишилась шансов на выход в плей-офф после неудачной серии матчей в группе A.

Перед заключительным матчем группового этапа против Мексики, который завершился поражением 0:3, европейцы сохраняли лишь теоретические шансы на продолжение борьбы. Однако результаты в группе лишили чешскую команду возможности подняться в зону плей-офф.

Для Чехии нынешний мундиаль стал первым с 2006 года. Тогда команда также не смогла выйти из группы. Возвращение на мировое первенство спустя 20 лет получилось недолгим — сборная завершила турнир уже после первого раунда.

После первых матчей третьего тура группового этапа участие в плей-офф обеспечили сборные Швейцарии, Канады, Бразилии, Марокко, Мексики и ЮАР. Также уже известно, что занявшая третье место в группе Босния и Герцеговина попала в 1/16 финала.