Сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира
Обложка © Х / B/R Footbal
Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путёвку команда завоевала благодаря минимальной победе над Южной Кореей в заключительном туре группового этапа.
Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил Тхапело Масеко.
В параллельной встрече группы А сборная Мексики уверенно обыграла Чехию со счетом 3:0 и завершила групповой этап со стопроцентным результатом. Мексиканцы набрали девять очков и заняли первое место в квартете. ЮАР с четырьмя баллами финишировала второй. Южная Корея набрала три очка, и ещё сохраняет шансы на выход из группы, а Чехия замкнула таблицу квартета с одним набранным баллом.
Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.