Подозреваемый в наезде на ЛГБТ*-парад в Берлине мог быть сторонником ИГИЛ**

Правоохранительные органы Германии считают, что наезд на участников ЛГБТ*-парада в центре Берлина был совершён по исламистским мотивам. По данным Bild, подозреваемый — 21-летний гражданин Германии ливанского происхождения Абдула Баллута, сторонник запрещённой в РФ группировки ИГИЛ**.

В мае подозреваемый вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних. Полиция объявила его в розыск на всех границах Германии и уведомила правоохранительные органы девяти стран.

Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг заявила, что преступление будет расследовано самым тщательным образом, а виновные привлечены к ответственности по всей строгости закона. Глава МВД Александер Добриндт назвал случившееся «трусливой и отвратительной атакой на мирно празднующих людей». Канцлер Фридрих Мерц охарактеризовал произошедшее как отвратительное преступление и нападение на германское общество.

«Это преступление будет расследовано самым тщательным образом, а виновные привлечены к ответственности по всей строгости закона. При наличии законных оснований Генеральная прокуратура ФРГ примет дело к своему производству», — заявила Хубиг.

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