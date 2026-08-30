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30 августа, 14:36

Два человека погибли и девять ранены при стрельбе в Трентоне

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Два человека погибли и ещё девять получили ранения в результате массовой стрельбы в Трентоне — столице американского штата Нью-Джерси. Об этом сообщила городская полиция.

Стрельба произошла около 00:25 30 августа в районе дома № 194 на Locust Street. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили 11 человек с огнестрельными ранениями. Двое пострадавших скончались. Ещё девять человек доставили в Capital Health Regional Medical Center. Данные об их состоянии пока не раскрываются.

Полиция также пока не называет имена погибших. Информации о задержании подозреваемых нет. Мотив стрельбы остаётся неизвестным. Расследованием занимается оперативная группа по расследованию убийств прокуратуры округа Мерсер совместно с полицией Трентона.

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Ранее Life.ru сообщал о стрельбе в парке Лексингтона в американском штате Кентукки. Тогда один человек погиб, ещё пятеро получили ранения. На место прибыли полиция и сотрудники экстренных служб, а обстоятельства нападения начали устанавливать правоохранители. Информация о состоянии пострадавших первоначально не раскрывалась.

Больше новостей о преступлениях, расследованиях и массовых нападениях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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