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28 августа, 11:36

Пьяный мужчина открыл стрельбу возле школы в Красноярске

В Красноярске задержали 38-летнего мужчину после сообщения о стрельбе на территории школы на улице Мелькомбинатской. Об этом сообщили в Росгвардии.

Задержанного в итоге доставили в отдел полиции. Видео © Пресс-служба Росгвардии

Мужчину с предметом, похожим на пистолет, заметила из окна учительница. Она сообщила о происходящем правоохранителям.

Сотрудники Росгвардии начали патрулировать район и вскоре обнаружили подходившего под описание мужчину в одном из подъездов. По данным ведомства, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При задержании мужчина добровольно передал правоохранителям сигнальный пистолет, предназначенный для стрельбы холостыми патронами. Задержанного доставили в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее Life.ru рассказывал, как учитель русского языка и литературы из Дагестана Алим Гюлев подвергся критике из-за публикаций с демонстрацией оружия и стрельбы. В свободное время педагог снимал ролики с пистолетами, ружьями и кинжалами, а работая гидом, иногда просил туристов записывать на видео его стрельбу. Публикации привлекли внимание родителей учеников, которые попросили проверить увлечение преподавателя на совместимость с работой в школе.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Обложка © Пресс-служба Росгвардии

Наталья Демьянова
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