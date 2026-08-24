В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в сторону детской площадки
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Ребёнок получил ранения во время стрельбы в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в подмосковной полиции.
Инцидент произошёл возле одного из домов на улице Агрохимиков. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил из предположительно пневматического оружия в сторону детской площадки.
В результате пострадал ребёнок 2020 года рождения. Информация о характере травм и его состоянии не приводится.
Дознаватель УМВД России по Одинцовскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас полицейские устанавливают личность стрелявшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.
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