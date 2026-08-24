В Подмосковье возбудили дело после стрельбы в сторону детской площадки

Ребёнок получил ранения во время стрельбы в посёлке Новоивановское Одинцовского городского округа. Об этом сообщили в подмосковной полиции.

Инцидент произошёл возле одного из домов на улице Агрохимиков. По предварительным данным, неизвестный несколько раз выстрелил из предположительно пневматического оружия в сторону детской площадки.

В результате пострадал ребёнок 2020 года рождения. Информация о характере травм и его состоянии не приводится.

Дознаватель УМВД России по Одинцовскому округу возбудил уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Сейчас полицейские устанавливают личность стрелявшего и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru рассказывал, как учитель русского языка и литературы из Дагестана Алим Гюлев подвергся критике из-за публикаций с демонстрацией оружия и стрельбы. В свободное время педагог снимал ролики с пистолетами, ружьями и кинжалами, а работая гидом, иногда просил туристов записывать на видео его стрельбу. Публикации привлекли внимание родителей учеников, которые попросили проверить увлечение преподавателя на совместимость с работой в школе.