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Регион
11 августа, 15:40

Оружейный барон из учительской: Дагестанский педагог шокировал родителей любовью к огнестрелу

В Дагестане родители пожаловались на учителя из-за видео со стрельбой и оружием

Обложка © Telegram / Mash

Обложка © Telegram / Mash

Учитель русского языка и литературы из Дагестана Алим Гюлев столкнулся с критикой из-за публикаций, в которых демонстрировал оружие и стрельбу. Об этом сообщает Mash.

Учитель столкнулся с критикой из-за любви к оружию. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в свободное от преподавания время педагог снимал ролики с пистолетами, ружьями, кинжалами и другим оружием. Кроме того, Гюлев работает гидом и во время экскурсий иногда просил туристов записать на видео, как он стреляет.

Публикации привлекли внимание родителей учеников. Некоторые из них попросили проверить увлечение преподавателя, опасаясь, что оно может быть несовместимо с работой в школе.

После волны критики Гюлев удалил ролики с оружием из соцсетей.

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Владимир Озеров
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