Оружейный барон из учительской: Дагестанский педагог шокировал родителей любовью к огнестрелу
В Дагестане родители пожаловались на учителя из-за видео со стрельбой и оружием
Обложка © Telegram / Mash
Учитель русского языка и литературы из Дагестана Алим Гюлев столкнулся с критикой из-за публикаций, в которых демонстрировал оружие и стрельбу. Об этом сообщает Mash.
Учитель столкнулся с критикой из-за любви к оружию. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, в свободное от преподавания время педагог снимал ролики с пистолетами, ружьями, кинжалами и другим оружием. Кроме того, Гюлев работает гидом и во время экскурсий иногда просил туристов записать на видео, как он стреляет.
Публикации привлекли внимание родителей учеников. Некоторые из них попросили проверить увлечение преподавателя, опасаясь, что оно может быть несовместимо с работой в школе.
После волны критики Гюлев удалил ролики с оружием из соцсетей.
Ранее Life.ru рассказывал о скандальной фотосессии в школе Челябинской области, где дети оказались на коленях перед педагогом, державшей макет автомата. После появления снимков власти региона направили в учебное заведение комиссию для проверки обстоятельств произошедшего.
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