В челябинской школе дети встали на колени перед учителем с автоматом

В Челябинской области во время школьной фотосессии ученики сельской школы оказались на коленях под макетом автоматического оружия, который держала педагог. Теперь в регионе организована проверка. Об этом сообщает 74.ru.

«По поручению губернатора Алексея Текслера в школу прямо сейчас выезжает комиссия министерства образования региона во главе с заместителями министра Светланой Калимуллиной и Антоном Тумановым. Комиссия детально разберется во всех обстоятельствах инцидента», — сообщил первый заместитель губернатора Станислав Мошаров.

Инцидент произошёл в одной из школ Увельского района во время подготовки к выпускному. По словам очевидцев, реквизит для снимка — автомат — взяли из кабинета ОБЖ. Изначально идею с оружием предложили сами мальчики, однако взрослые не только не отменили провокационный сценарий, но и активно в нём поучаствовали.

Одна из матерей возмутилась, что взрослая женщина направила оружие в сторону детей. Она отметила, что даже в качестве шутки подобные кадры выглядят цинично на фоне трагических случаев стрельбы в учебных заведениях, с которыми сейчас активно борются.

В школе факт проведения такой съемки категорически опровергли. В приёмной учреждения заявили, что никаких фотосессий у них не было и никто из педагогов не мог выложить подобные снимки в сеть. Однако имя учительницы, которую называют организатором, было установлено — это педагог с 13-летним стажем, преподающий точные науки.