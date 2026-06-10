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10 июня, 12:43

Юмор не прогрузился: Учительнице пришлось уволиться после шутки про «Лёшу-404»

Учительница из Курской области уволилась после шутки про «Лёшу-404»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Курской области учительница подала заявление на увольнение по собственному желанию после скандала на выпускном. Во время праздничного мероприятия педагог вручала школьнику грамоту и публично назвала его «Лёша-404» — по аналогии с интернет-ошибкой «страница не найдена», пишет РИА «Новости».

В министерстве информации и общественных коммуникаций Курской области сообщили, что с учителем и администрацией школы провели беседу. Образовательной организации указали на необходимость соблюдать нормы педагогической этики и не допускать повторения подобных ситуаций.

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Напомним, что учительница решила вручить мальчику юмористическую грамоту, но шутка быстро превратилась в оскорбление при всём классе. Педагог наградила школьника «за отсутствие логики» и назвала его «ошибкой 404».

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Полина Никифорова
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