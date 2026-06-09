Последний звонок с привкусом травли: Учительница вручила школьнику грамоту «ошибка 404»

В Курске последний звонок для школьника обернулся публичным унижением. Учительница во время праздничного мероприятия высмеяла выпускника и назвала его «ошибкой 404». На инцидент обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она опубликовала в своём Telegram-канале видео с сомнительным «поздравлением» от «педагога».

Видео © Telegram/Екатерина Мизулина

По словам сестры ученика, всё произошло прямо на выпускном. Учительница решила вручить мальчику юмористическую грамоту, но шутка быстро превратилась в оскорбление при всём классе. Педагог наградила школьника «за отсутствие логики» и назвала его «ошибкой 404».

Родные парня считают, что это было не безобидное подшучивание, а публичная травля. Сестра выпускника утверждает, что похожие истории случались и раньше. По её словам, педагог издевалась над другими детьми, а одна девочка даже перестала ходить в школу после того, как учительница якобы настроила против неё одноклассников.

Позже педагог извинилась перед семьёй в личной переписке. Однако, как говорит сестра школьника, публичных извинений так и не последовало, а свою вину в травле учительница не признаёт.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае, где история закончилась уже реальным наказанием для педагога. Суд признал законным увольнение учительницы русского языка и литературы из одинцовского образовательного центра «Багратион». Поводом стали её высказывания в адрес учеников: она позволяла себе называть детей «дебилоидами», «дураками», «заразой» и «недоделанными». Суд счёл такие слова нарушением педагогической этики и аморальным поведением, а расторжение трудового договора — правомерным.