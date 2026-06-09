Боролась за права сирот и в тайне издевалась: Учительница совратила приёмных сыновей

В американском штате Вашингтон разразился громкий скандал: 35-летнюю учительницу и активистку Эмбер Суэйн арестовали по обвинению в сексуальном насилии над приёмными сыновьями. Как сообщает Daily Star, женщину, годами выступавшую за права сирот, задержали 2 июня в городе Ньюпорт.

Расследование началось в конце мая после того, как полиция получила информацию о возможных преступлениях. На допросе 18-летний пострадавший признался, что приёмная мать насиловала его на протяжении нескольких месяцев, а домогательства начались ещё до его совершеннолетия. Последний эпизод произошёл всего за два дня до беседы со следователями. Второй подросток сообщил, что Суэйн ложилась с ним в постель и пыталась домогаться, но он сумел дать отпор.

При обыске полиция изъяла откровенную переписку учительницы с подростками. Сначала Суэйн всё отрицала, но под тяжестью улик призналась в интимной связи с первым потерпевшим. Однако настаивала, что это случилось лишь однажды в феврале, когда тому уже исполнилось 18. Сейчас ей предъявлены обвинения в двух эпизодах инцеста и сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему. Если вину докажут по всем пунктам, женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшего учителя католической школы для девочек Нотр-Дам Энтони Редмонда приговорили к трём годам и девяти месяцам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя ученицами. Королевский суд Плимута признал Редмонда виновным по семи пунктам обвинения в злоупотреблении доверием путём совершения сексуальных действий, три из которых были связаны с полноценным половым актом. Ещё один эпизод касался развратных действий в отношении ребёнка.