В Хабаровске сын забил мать до смерти из-за беспорядка в комнате

В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя, который до смерти избил свою пожилую мать. Поводом для расправы стал беспорядок в её комнате, сообщает следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Утром 31 августа мужчина зашёл в комнату к матери, увидел грязь и разбросанные вещи. Разозлившись, он избил женщину руками и ногами, после чего ушёл и стал выпивать. Лишь вечером он решил проверить мать и обнаружил, что она скончалась. Тогда мужчина вызвал скорую помощь и полицию.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 61-летнего местного жителя. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — говорится в сообщении СК.

На данный момент мужчина заключён под стражу.

Ранее Life.ru рассказывал, что на Камчатке 62-летний мужчина избил 16-летнего подростка возле гаражей в Елизово. Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом теменной кости и рубленой раной головы. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, его задержали.