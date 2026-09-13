Петербурженке удалили селезёнку после нападения незнакомца с ножом

37-летней петербурженке, которую неизвестный ударил ножом возле станции метро «Проспект Большевиков» в Петербурге, провели сложную операцию. Врачи удалили пострадавшей селезёнку и зашили желудок, сообщает SHOT со ссылкой на её подругу.

Ранение пришлось в область левого лёгкого. Сейчас женщина постепенно приходит в себя, её уже перевели из реанимации.

Перед нападением пострадавшая вместе с подругой пила кофе на лавочке в районе станции метро. В этот момент мимо них проходил мужчина в чёрной куртке. Незнакомец неожиданно достал нож и ударил одну из девушек. После этого он спокойно ушёл с места происшествия.

Причины нападения остаются неизвестными. По словам подруги пострадавшей, женщины не вступали с мужчиной в конфликт и не были с ним знакомы.

Накануне неизвестный с канцелярским ножом напал на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. Школьница получила порезы лица, шеи и рук, но смогла убежать. Полиция начала проверку, изучила записи с камер и организовала поиски мужчины в серой куртке.