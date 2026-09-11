Изрезал лицо и шею: Неизвестный с ножом напал на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина напал с канцелярским ножом на 13-летнюю девочку в Екатеринбурге. По предварительным данным, школьница получила порезы лица, шеи и рук, однако смогла убежать от нападавшего.

Инцидент произошёл на улице Бычковой в микрорайоне Синие Камни. Местные жители сообщают, что злоумышленник был одет в серую куртку. Другие приметы мужчины пока не приводятся.

После нападения девочке удалось скрыться. Информация о характере и степени тяжести полученных ею травм уточняется.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU, что полиция начала проверку по факту произошедшего. Правоохранители опрашивают ребёнка и устанавливают все обстоятельства нападения.

Кроме того, сотрудники полиции изучают записи с камер видеонаблюдения. Поиск нападавшего продолжается.

Ранее в ХМАО трое мужчин кидались с ножом на детей в парке Воинской славы. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Несовершеннолетние не пострадали.