Петербурженку ударили ножом, когда она пила кофе на лавочке, — нападавший спокойно ушёл

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на 37-летнюю девушку, которая сидела на лавочке с кофе. После случившегося злоумышленник скрылся, сообщает SHOT.

В Петербурге неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл днём 12 сентября на проспекте Большевиков. По данным SHOT, случайные прохожие успели снять предполагаемого нападавшего на видео. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в реанимации. Полиция устанавливает личность мужчины и занимается его поисками.

Ранее нападение на 13-летнюю школьницу произошло на улице Бычковой в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни. Неизвестный мужчина использовал канцелярский нож и ранил девочку в области лица, шеи и рук. Несмотря на полученные порезы, ребёнку удалось вырваться и скрыться от нападавшего.