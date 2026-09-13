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Опубликовано 13 сентября, 10:29

Петербурженку ударили ножом, когда она пила кофе на лавочке, — нападавший спокойно ушёл

В Петербурге неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на 37-летнюю девушку, которая сидела на лавочке с кофе. После случившегося злоумышленник скрылся, сообщает SHOT.

В Петербурге неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся. Видео © Telegram / SHOT

Инцидент произошёл днём 12 сентября на проспекте Большевиков. По данным SHOT, случайные прохожие успели снять предполагаемого нападавшего на видео. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в реанимации. Полиция устанавливает личность мужчины и занимается его поисками.

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Ранее нападение на 13-летнюю школьницу произошло на улице Бычковой в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни. Неизвестный мужчина использовал канцелярский нож и ранил девочку в области лица, шеи и рук. Несмотря на полученные порезы, ребёнку удалось вырваться и скрыться от нападавшего.

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Милена Скрипальщикова
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