Петербурженку ударили ножом, когда она пила кофе на лавочке, — нападавший спокойно ушёл
В Петербурге неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Gemini (не является фотографией с места событий)
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина напал с ножом на 37-летнюю девушку, которая сидела на лавочке с кофе. После случившегося злоумышленник скрылся, сообщает SHOT.
В Петербурге неизвестный напал с ножом на девушку и скрылся. Видео © Telegram / SHOT
Инцидент произошёл днём 12 сентября на проспекте Большевиков. По данным SHOT, случайные прохожие успели снять предполагаемого нападавшего на видео. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она находится в реанимации. Полиция устанавливает личность мужчины и занимается его поисками.
Ранее нападение на 13-летнюю школьницу произошло на улице Бычковой в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни. Неизвестный мужчина использовал канцелярский нож и ранил девочку в области лица, шеи и рук. Несмотря на полученные порезы, ребёнку удалось вырваться и скрыться от нападавшего.
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