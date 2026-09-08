Оба вышли из чата: Интернет-ссора в Новосибирске закончилась поножовщиной

Перепалка в соцсетях закончилась поножовщиной в Новосибирске. По данным регионального главка МВД, 18-летний парень несколько раз ударил ножом 24-летнего оппонента после того, как их интернет-конфликт перерос в личную встречу.

Ссора в соцсети закончилась нападением в Новосибирске. Видео © Telegram / mvd_54

Всё началось с переписки в одном из пабликов, после чего молодые люди продолжили выяснять отношения в личных сообщениях. Как установили полицейские, 18-летний участник конфликта узнал, где живёт его оппонент, и предложил встретиться лицом к лицу.

Во время «очного разговора», по версии полиции, молодой человек нанёс собеседнику несколько ударов ножом. 7 сентября 24-летний пострадавший с колото-резаными ранениями оказался в больнице, откуда информация и поступила правоохранителям.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Таганроге бывший сотрудник полиции убил тёщу, тестя и бабушку своей супруги. По предварительным данным, причиной расправы стали бракоразводный процесс и споры вокруг совместно нажитого имущества. 44-летний мужчина напал на родственников с ножом и огнестрельным оружием. Тестя он зарезал, а двух женщин застрелил из карабина «Сайга». Позже его задержали и арестовали.