Молодой россиянин предстанет перед судом за удар ножом в спину

20-летнего жителя Кемеровской области будут судить на Камчатке по обвинению в убийстве 25-летнего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, мужчины вместе работали на рыбодобывающем предприятии в селе Пахачи во время лососевой путины. В конце июля между ними произошёл конфликт, после которого обвиняемый взял нож и ударил товарища в спину.

Ранение пришлось в жизненно важные органы, от полученных повреждений мужчина скончался. Молодой человек полностью признал вину.

Суд отправил обвиняемого под арест. Уголовное дело направили в Олюторский районный суд для рассмотрения по существу.

А житель подмосковного Видного предстанет перед судом по обвинению в убийстве 36-летнего знакомого, которого он зарезал во время застолья из-за ревности к сожительнице. После расправы мужчина расчленил тело и спрятал останки в овраге, а через несколько дней сам сообщил о произошедшем правоохранителям.