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Опубликовано 7 сентября, 08:24

Молодой россиянин предстанет перед судом за удар ножом в спину

На Камчатке 20-летнего рабочего будут судить за убийство знакомого

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / In Green

20-летнего жителя Кемеровской области будут судить на Камчатке по обвинению в убийстве 25-летнего знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, мужчины вместе работали на рыбодобывающем предприятии в селе Пахачи во время лососевой путины. В конце июля между ними произошёл конфликт, после которого обвиняемый взял нож и ударил товарища в спину.

Ранение пришлось в жизненно важные органы, от полученных повреждений мужчина скончался. Молодой человек полностью признал вину.

Суд отправил обвиняемого под арест. Уголовное дело направили в Олюторский районный суд для рассмотрения по существу.

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А житель подмосковного Видного предстанет перед судом по обвинению в убийстве 36-летнего знакомого, которого он зарезал во время застолья из-за ревности к сожительнице. После расправы мужчина расчленил тело и спрятал останки в овраге, а через несколько дней сам сообщил о произошедшем правоохранителям.

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Дарья Денисова
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