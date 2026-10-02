Погибший в Паново капитан Шевяков почти десять лет отдал службе в МВД

Стала известна личность сотрудника полиции, погибшего во время вооруженного нападения в Подмосковье. Жертвой преступника оказался 35-летний капитан полиции Павел Шевяков, отдавший службе в органах внутренних дел почти десять лет — он заступил на защиту правопорядка ещё в 2015 году.

Очередной рабочий выезд стал для офицера последним. В составе оперативной группы капитан Шевяков прибыл в подмосковный посёлок Паново, где силовики отрабатывали информацию о деятельности лиц, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ, узнал Mash.

При попытке подойти к частному дому правоохранители действовали строго по инструкции и открыто представились. Однако находившийся внутри мужчина не собирался сдаваться. Злоумышленник внезапно приоткрыл дверь и без предупреждения открыл огонь на поражение.

Капитан Шевяков находился на линии огня и получил тяжелое огнестрельное ранение, оказавшееся смертельным. Прибывшие медики спасти офицера уже не смогли. Нападавшего ликвидировали на месте ответным огнём.

По факту гибели сотрудника МВД при исполнении служебного долга проводятся следственные действия.