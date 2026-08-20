Неприметный дом в Тверской области оказался лабораторией по производству мефедрона в огромных количествах

В Тверской области сотрудники полиции накрыли нарколабораторию, в которой успели сварить «запрещёнки» на сотни миллионов рублей. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, подпольный цех по производству смерти располагался в неприметном доме вблизи города Лихославля. В помещении оперативники обнаружили всё необходимое: реактор для химического синтеза, канистры с прекукорсорами, место для сушки готового товара и контейнеры с 66 килограммами неизвестного порошка.

Нарколаборатория, обнаруженная в Тверской области. Видео © «Макс» / Ирина Волк

«Проведено исследование содержимого трех обнаруженных емкостей. По результатам подтвердилось, что данные вещества являются наркотическим средством. Экспертиза остальной части изъятого продолжается. По предварительным оценкам, розничная стоимость произведенного наркотика по ценам черного рынка может превышать 100 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

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