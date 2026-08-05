Фура с секретом на 2 млрд: В России перехватили тонну «сырья» для мефедрона

Почти тонну вещества для изготовления мефедрона пытались нелегально ввезти в Россию на грузовике. Самарские таможенники обнаружили 970 кг прекурсора, из которого можно было получить около 800 кг наркотика стоимостью более 2 млрд рублей. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Самарские таможенники изъяли 970 кг прекурсора для производства мефедрона. Фото © Предоставлено Life.ru

О готовящейся перевозке запрещённого вещества сотрудники таможни узнали заранее. По имеющейся информации, партию должны были доставить из Центральной Азии на территорию России внутри грузового автомобиля. Проверка фуры состоялась в Оренбургской области. Во время осмотра правоохранители нашли под днищем машины металлический короб, в котором находились 39 канистр из-под грунтовки с прозрачной жидкостью.

Ещё одну ёмкость с аналогичным содержимым обнаружили в запасном топливном баке транспортного средства. Общий вес изъятого вещества составил 970 кг. Лабораторное исследование показало, что найденная жидкость является прекурсором наркотических средств — 1-(4-Метилфенил)пропан-1-она. Это вещество используется при производстве мефедрона.

Специалисты подсчитали, что из такой партии можно было изготовить около 800 кг наркотика. На нелегальном рынке стоимость такого объёма оценивается более чем в 2 млрд рублей. Водителя привлекли к уголовной ответственности по трём делам о контрабанде прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере. Суд признал мужчину виновным и назначил ему семь лет колонии строгого режима. Оперативные мероприятия провели сотрудники Самарской таможни совместно с Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области.

Ранее в аэропорту Пулково сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза драгоценных камней на сумму около 3,4 млн рублей. 43-летнего мужчину задержали при прохождении через «зелёный коридор» аэропорта.