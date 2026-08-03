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3 августа, 09:29

Крокодил не прошёл рентген: турист вёз редкий сувенир из Вьетнама

У пассажира из Вьетнама нашли чучело сиамского крокодила

Обложка © Life.ru/ Пресс-служба ФТС

Обложка © Life.ru/ Пресс-служба ФТС

Новосибирские таможенники обнаружили чучело сиамского крокодила в ручной клади 36-летнего россиянина, прилетевшего из Вьетнама. Экзотический сувенир заметили при проверке сумки на рентгеновской установке, сообщили Life.ru в Сибирском таможенном управлении.

Мужчину остановили для выборочного контроля в «зелёном» коридоре. Среди его личных вещей инспекторы нашли чучело рептилии весом около 400 граммов.

Фото © Life.ru/ Пресс-служба ФТС

Фото © Life.ru/ Пресс-служба ФТС

Турист рассказал, что купил крокодила в сувенирном магазине во вьетнамском Нячанге. По словам мужчины, он не знал, что находку необходимо декларировать, а для её ввоза требуются специальные разрешительные документы.

Экспертиза установила, что чучело изготовлено из сиамского крокодила. Этот редкий вид подпадает под действие международной Конвенции СИТЕС, регулирующей торговлю животными и растениями, которым может угрожать исчезновение.

В отношении пассажира возбудили два административных дела — за недекларирование товара и несоблюдение установленных запретов и ограничений. Россиянину грозят штраф и конфискация необычного сувенира.

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Ранее Life.ru уже рассказывал, как новосибирские таможенники обнаружили в ручной клади пассажира, прибывшего из Таиланда, две головы крокодила. А в Оренбургской области сотрудники таможни остановили микроавтобус, в котором незаконно перевозилось более сотни живых экзотических птиц.

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Марина Фещенко
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