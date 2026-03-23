Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 09:31

В аэропорту Новосибирска задержали россиянина с головами крокодилов в чемодане

Новосибирские таможенники обнаружили головы крокодилов у пассажира из Таиланда. Обложка © Предоставлено Life.ru от пресс-службы Сибирского таможенного управления

Новосибирские таможенники обнаружили в ручной клади пассажира, прибывшего из Таиланда, две головы крокодила. Экзотические находки выявили во время выборочного контроля с использованием рентген-оборудования. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Новосибирские таможенники обнаружили головы крокодилов у пассажира из Таиланда. Видео © Предоставлено Life.ru от пресс-службы Сибирского таможенного управления

36-летнего россиянина остановили в «зелёном» коридоре в рамках выборочной проверки. При досмотре его вещей специалисты выявили необычный груз, спрятанный среди личных предметов. Мужчина пояснил, что приобрёл головы рептилии в качестве сувениров для личной коллекции. По его словам, он не знал о необходимости декларирования подобных товаров и получения разрешительных документов.

Комментарий Янины Кочубей, специалиста пресс-службы Сибирского таможенного управления. Видео © Предоставлено Life.ru от пресс-службы Сибирского таможенного управления

Проведённая экспертиза установила, что обнаруженные объекты являются дериватами, подпадающими под действие международной Конвенции СИТЕС, регулирующей оборот видов дикой фауны и флоры. В результате товары были изъяты.

«Возбуждены два дела об АП по ч. 1 ст. 16.2  КоАП России (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров», — сказала представитель ФТС по региону.

Ранее в аэропорту Уфы таможенники пресекли попытку незаконного вывоза старинного издания. Инцидент произошёл во время проверки пассажиров, направлявшихся в Ташкент. При досмотре её багажа в сумке обнаружили редкий немецкий учебник по анатомии человека, изданный в Лейпциге в 1920 году.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • таиланд
  • ФТС России
  • Криминал
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar