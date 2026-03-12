Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 10:54

Хабаровские таможенники пресекли контрабанду икон и крестов Российской империи

В Хабаровске пресекли попытку вывоза имперских монет и икон в Китай. Обложка © Предоставлено Life.ru

В Хабаровске пресекли попытку вывоза имперских монет и икон в Китай. Обложка © Предоставлено Life.ru

Хабаровские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Китай культурных ценностей времён Российской империи. В багаже пассажира обнаружили десятки старинных предметов, включая монеты, нательные кресты и миниатюрные иконы. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС региона.

В Хабаровске пресекли попытку вывоза имперских монет и икон в Китай. Фото © Предоставлено Life.ru

В Хабаровске пресекли попытку вывоза имперских монет и икон в Китай. Фото © Предоставлено Life.ru

«Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 16.2  КоАП России (недекларирование товаров). Решается вопрос о возбуждении дела об АП по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров», — говорится в сообщении.

Нарушителя выявили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При проверке чемодана с помощью рентген-аппарата инспекторы заметили большое количество металлических предметов и религиозных артефактов. Всего в багаже нашли 44 медные монеты, 76 нательных крестов и шесть небольших икон. Мужчина пояснил, что все это подарки знакомого для его личной коллекции.

Экспертиза установила, что монеты изготовлены более ста лет назад, а кресты и иконы — старше пятидесяти лет. Специалисты признали предметы культурными ценностями. Их вывоз за границу возможен только при наличии специальных разрешений и обязательного декларирования.

Россиянин пытался вывезти ₽1 млн в ботинке и потерял ₽560 тысяч
Россиянин пытался вывезти ₽1 млн в ботинке и потерял ₽560 тысяч

Ранее таможенники пресекли попытку вывоза из России фрагментов метеорита, упавшего в Рязанской области в 2003 году. Иностранный гражданин пытался вывезти находки через московский аэропорт Домодедово, направляясь в Дубай. Во время проверки у 32-летнего мужчины обнаружили около трёх килограммов минеральных пород внеземного происхождения.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ФТС России
  • Китай
  • Криминал
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar