Хабаровские таможенники пресекли контрабанду икон и крестов Российской империи

Хабаровские таможенники предотвратили незаконный вывоз в Китай культурных ценностей времён Российской империи. В багаже пассажира обнаружили десятки старинных предметов, включая монеты, нательные кресты и миниатюрные иконы. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС региона.

В Хабаровске пресекли попытку вывоза имперских монет и икон в Китай. Фото © Предоставлено Life.ru

«Возбуждено дело об АП по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование товаров). Решается вопрос о возбуждении дела об АП по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение запретов и ограничений). Санкциями данных статей предусмотрен штраф и конфискация товаров», — говорится в сообщении.

Нарушителя выявили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При проверке чемодана с помощью рентген-аппарата инспекторы заметили большое количество металлических предметов и религиозных артефактов. Всего в багаже нашли 44 медные монеты, 76 нательных крестов и шесть небольших икон. Мужчина пояснил, что все это подарки знакомого для его личной коллекции.

Экспертиза установила, что монеты изготовлены более ста лет назад, а кресты и иконы — старше пятидесяти лет. Специалисты признали предметы культурными ценностями. Их вывоз за границу возможен только при наличии специальных разрешений и обязательного декларирования.

Ранее таможенники пресекли попытку вывоза из России фрагментов метеорита, упавшего в Рязанской области в 2003 году. Иностранный гражданин пытался вывезти находки через московский аэропорт Домодедово, направляясь в Дубай. Во время проверки у 32-летнего мужчины обнаружили около трёх килограммов минеральных пород внеземного происхождения.