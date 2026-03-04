Россиянин пытался вывезти ₽1 млн в ботинке и потерял ₽560 тысяч

Житель Пскова решил сэкономить на декларации, а в итоге серьёзно потерял в деньгах. Его хитрость раскрыли на границе с Эстонией. 31-летний мужчина пытался вывезти из России 10 900 евро (почти 1 млн рублей или около 11,5 тысячи долларов). Об этом сообщила Федеральная служба судебных приставов.

Часть суммы он спрятал в конверте во внутреннем кармане куртки, ещё немного — в ботинке. На пункте пропуска «Куничина Гора» его остановили таможенники. По закону без декларации можно провезти не более 10 тысяч долларов. Мужчиа превысил лимит и попытался это скрыть.

Суд признал его виновным и назначил штраф — около 560 тысяч рублей. Валюту владельцу вернули, а вот за попытку спрятать пришлось раскошелиться. Добровольно платить мужчина не стал, поэтому приставы ограничили ему выезд, арестовали счета и запретили регистрационные действия с квартирой. В итоге штраф взыскали принудительно.

Ранее в Бурятии суд приговорил двух местных жителей к четырём годам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 тысяч рублей каждому за подготовку незаконного вывоза в Китай более 15 тонн нефрита стоимостью свыше 92 миллионов рублей. Мужчины приобрели в Тункинском районе 248 глыб незаконно добытого необработанного нефрита, упаковали их в мешки и ящики, вывезли в Иркутск и хранили в ангаре для последующей контрабанды.