У вылетающей из Уфы женщины нашли редкий фолиант 1920 года

Башкортостанские таможенники задержали 50-летнюю пассажирку, пытавшуюся вывезти из страны редкую книгу. Инцидент произошел в международном аэропорту Уфы во время досмотра граждан, отправлявшихся в Ташкент. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС региона.

В Уфе изъяли старинный учебник анатомии, женщина пыталась вывезти его в Ташкент. Фото © Предоставлено Life.ru

Сотрудники ведомства остановили женщину на «зеленом» коридоре для выборочного контроля. При осмотре личного багажа в сумке обнаружили старинный немецкий учебник по анатомии человека «Lehrbuch der Anatomie Abteilung 6/ Sinnesorgane Generalregister XI. Auflage», изданный в Лейпциге в 1920 году.

Путешественница заявила, что перевозила издание по просьбе знакомой, которая хотела подарить его преподавателю из Самаркандского университета. Она также отметила, что «о том, что учебник представляет культурную ценность, она не знала, с запретами и ограничениями на вывоз из России культурных ценностей знакома не была».

Проведенная экспертиза подтвердила подлинность исторического артефакта. Сейчас в отношении задержанной возбуждено два административных дела: по факту недекларирования товаров и несоблюдения установленных законом запретов.

В настоящее время решается вопрос о наказании. Согласно действующему законодательству, нарушительнице грозит крупный штраф, а саму находку могут конфисковать.

Специалисты ФТС напоминают, что для вывоза подобных предметов за границу необходимо получить разрешение Минкультуры РФ и пройти процедуру обязательного декларирования.

Ранее хабаровские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза в Китай культурных ценностей времён Российской империи. В багаже пассажира нашли десятки старинных предметов, включая монеты, нательные кресты и миниатюрные иконы.