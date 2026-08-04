В Пулково нашли школьные тетради из Шри-Ланки с драгоценными камнями внутри

В петербургском аэропорту Пулково поймали контрабандиста с «сокровищами» на 3,4 миллиона рублей. Мужчина заказал из Шри-Ланки посылку, в которой среди тетрадей были спрятаны 18 драгоценных камней. Всего же в коллекции оказалось 40 самоцветов. 43-летнего получателя «посылки с сюрпризом» взяли с поличным, когда он пытался пройти через «зелёный коридор» аэропорта.

Как сообщает пресс-служба ФТС России, при личном досмотре у мужчины изъяли ещё 22 камня, спрятанные в карманах и обуви. Петербуржец планировал реализовать товар через собственный интернет-магазин.

Контрабанду полудрагоценных камней на 3,4 млн рублей пресекли северо-западные таможенники. Фото © Сайт ФТС России

Согласно результатам проведенной экспертизы, в состав изъятой партии входят ограненные полудрагоценные камни природного происхождения, а именно: шпинель, желтый сапфир, хризолит, аквамарин, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин.

«Возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет», — говорится в сообщении ФТС.

Ранее в Казани таможенники остановили мужчину с 112 старинными вещами в ручной клади. Он утверждал, что купил всё этоо в антикварных лавках, но эксперты признали часть предметов культурным наследием — в том числе монеты времён Екатерины II, Александра I и Германской империи.