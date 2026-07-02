«Стекляшки» у вылетавшего в Дели иностранца оказались партией из 14 тыс. огранённых топазов и гранатов

В аэропорту Шереметьево таможенники пресекли попытку нелегального вывоза за границу более 14 тысяч огранённых топазов и гранатов общей стоимостью 10 миллионов рублей. Их пытался провезти иностранец, вылетавший в Дели — столицу Индии. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС России.

Мужчина пытался провезти драгоценные камни. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

На «зелёном» коридоре инспекторы с помощью рентгена обнаружили в ручной клади 37-летнего пассажира коробку с зип-пакетами, в которых лежали красные, коричневые и голубые минералы разного размера. Мужчина заявил, что это стеклянные имитации, но экспертиза подтвердила: камни натуральные, огранённые в формы груши, овала, круга и кушона.

Пакеты с драгоценными камнями. Фото © Предоставлено Life.ru пресс-службой ФТС России

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Контрабанда стратегически важных товаров грозит до пяти лет колонии или штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее в Казани таможенники остановили мужчину с 112 старинными вещами в ручной клади. Он утверждал, что купил всё этоо в антикварных лавках, но эксперты признали часть предметов культурным наследием — в том числе монеты времён Екатерины II, Александра I и Германской империи.