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10 августа, 09:42

Более 1 кг мефедрона изъяли у 16-летнего школьника в Тамбове

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Более килограмма наркотиков изъяли у 16-летнего школьника в Тамбове. Подростка остановили на одной из городских улиц, а при досмотре нашли несколько свёртков с порошком, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Экспертиза показала, что это мефедрон.

Во время проверки полицейские выяснили, что неподалёку юноша снимал квартиру. Там оперативники обнаружили ещё одну крупную партию того же вещества — её хранили в кастрюле. Рядом лежали весы и материалы для упаковки. Общая масса изъятой синтетики превысила один килограмм.

По данным полиции, жильё для школьника арендовал куратор, использовавший поддельные документы. Сам подросток рассказал на допросе, что предложение о «подработке» нашёл в одном из мессенджеров.

По указанию работодателей юноша забрал оптовую партию в тайнике в лесополосе и перевёз её в квартиру. Там он должен был разделить вещество на небольшие партии для последующего сбыта, однако сделать этого не успел. Собранные полицейскими материалы передали в следственные органы. Теперь им предстоит принять процессуальное решение.

Предлагала бесплатно, а потом продавала: В Петербурге арестовали наркосбытчицу, работавшую с подростком
Предлагала бесплатно, а потом продавала: В Петербурге арестовали наркосбытчицу, работавшую с подростком

Ранее Life.ru писал, что в Подмосковье блогера Веронику Ярошик приговорили к 13 годам за сбыт крупных партий мефедрона. По версии обвинения, она также работала по указанию кураторов, получала наркотик через тайники и распространяла его по регионам страны.

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Николь Вербер
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