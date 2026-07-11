Предлагала бесплатно, а потом продавала: В Петербурге арестовали наркосбытчицу, работавшую с подростком

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу женщину, обвиняемую в сбыте наркотиков несовершеннолетнему. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, с 5 по 6 июля в квартире на территории Калининского района фигурантка неоднократно продавала запрещённые вещества 14-летнему подростку. До этого она предлагала школьнику наркотики бесплатно, зная о его возрасте, и фактически склоняла к употреблению. Действия квалифицированы сразу по двум статьям — «Незаконный оборот наркотиков» и «Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотиков».

Задержали женщину позавчера, выяснил телеканал «Санкт-Петербург». При избрании меры пресечения она просила отправить её под домашний арест, однако суд не счёл это возможным. Фигурантка заключена под стражу до 7 сентября. Следствие продолжается.

Ранее белорусские силовики перекрыли канал поставки синтетических наркотиков из Польши в Россию. По данным телеканала ОНТ, республику использовали как транзитный коридор. Задержан мужчина, пытавшийся переправить около 60 килограммов особо опасных психотропов, которые доставляли с помощью метеозондов.