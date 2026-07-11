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11 июля, 04:44

Четверых граждан Латвии арестовали в Москве за производство 234 кг метадона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krestofell

Останкинский суд Москвы заключил под стражу четверых граждан Латвии, обвиняемых в производстве 234 килограммов метадона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении всех четырёх фигурантов под стражу. Им предъявили обвинение по части 5 статьи 228 УК РФ — незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, обвиняемые организовали производство метадона с целью последующего сбыта. В постановлении суда фигурируют Церис Раймонд, Церис Оярс, Ивановс Романс и Широковс Константинис. Нарколаборатория располагалась в Дмитровском округе Москвы.

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Ранее сообщалось, что сотрудники МВД Белоруссии пресекли деятельность крупного канала поставки синтетических наркотиков из Польши в Россию. Территорию республики использовали в качестве транзитного коридора для переправки запрещённых веществ на российский рынок. Правоохранители задержали мужчину, пытавшегося перевезти около 60 килограммов «запрещёнки» с помощью метеозондов. По данным канала, отправкой особо опасных синтетических психотропов занимались литовцы. Другие детали операции не разглашаются.

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Антон Голыбин
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