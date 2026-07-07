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7 июля, 07:54

Петербурженка получила 11 лет колонии за незаконную продажу наркотиков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Жительницу Петербурга приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков. По версии следствия, женщина решила быстро заработать и нашла покупателя в интернете, договорившись о встрече на Васильевском острове. Однако «клиентом» оказался полицейский, участвовавший в проверочной закупке.

Сделка проходила под контролем правоохранителей, после чего у обвиняемой провели обыск. В её квартире нашли ещё одну партию запрещённых веществ, которую, как считает следствие, она также собиралась продать. В суде женщина признала вину, после приговора её взяли под стражу, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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Ранее МВД РФ пресекло работу межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв запрещённых веществ на сумму свыше 1 млрд рублей. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Борис Эльфанд
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