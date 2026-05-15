Уральские полицейские влезли в трусы к 74-летней пенсионерке. Дело дошло до возбуждения

Пенсионерка с Урала и её сын входили в состав группировки, торговавшей наркотиками, 74-летнюю женщину задержали сотрудники УНК ГУ МВД по Челябинской области, однако при обыске она пыталась спрятать 10 свёртков метадона в трусах, сообщили URA.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге против пожилой закладчицы было возбуждено уголовное дело, которое направлено в Центральный районный суд Челябинска. Материалы в отношении её сына выделены в отдельное производство, уточнили в ведомстве. Фигуранты отправлены в следственный изолятор.

Ранее ФСБ накрыла в Забайкальском крае первую в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Организатором нелегального бизнеса оказался местный житель 1979 года рождения.