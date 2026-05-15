Уральские полицейские влезли в трусы к 74-летней пенсионерке. Дело дошло до возбуждения
В Челябинске задержали 74-летнюю пенсионерку с 10 свёртками метадона в трусах
Пенсионерка с Урала и её сын входили в состав группировки, торговавшей наркотиками, 74-летнюю женщину задержали сотрудники УНК ГУ МВД по Челябинской области, однако при обыске она пыталась спрятать 10 свёртков метадона в трусах, сообщили URA.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.
В итоге против пожилой закладчицы было возбуждено уголовное дело, которое направлено в Центральный районный суд Челябинска. Материалы в отношении её сына выделены в отдельное производство, уточнили в ведомстве. Фигуранты отправлены в следственный изолятор.
