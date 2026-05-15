Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 12:10

Уральские полицейские влезли в трусы к 74-летней пенсионерке. Дело дошло до возбуждения

В Челябинске задержали 74-летнюю пенсионерку с 10 свёртками метадона в трусах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пенсионерка с Урала и её сын входили в состав группировки, торговавшей наркотиками, 74-летнюю женщину задержали сотрудники УНК ГУ МВД по Челябинской области, однако при обыске она пыталась спрятать 10 свёртков метадона в трусах, сообщили URA.ru в пресс-службе региональной прокуратуры.

В итоге против пожилой закладчицы было возбуждено уголовное дело, которое направлено в Центральный районный суд Челябинска. Материалы в отношении её сына выделены в отдельное производство, уточнили в ведомстве. Фигуранты отправлены в следственный изолятор.

В Янино ребёнок выпил наркотик мамы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии
В Янино ребёнок выпил наркотик мамы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии

Ранее ФСБ накрыла в Забайкальском крае первую в регионе подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Организатором нелегального бизнеса оказался местный житель 1979 года рождения.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar