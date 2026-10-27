На бумаге 250 тысяч, на руки — 60: ФСБ раскрыла схему с мигрантами и бюджетными деньгами

Зарплаты иностранных работников на одном из швейных предприятий в Ростовской области, по данным ФСБ, завышали более чем в четыре раза. В документах указывали 250 тысяч рублей в месяц, хотя фактически люди получали около 60 тысяч. Как считают силовики, разницу использовали для искусственного увеличения стоимости исполнения контракта. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

В центре расследования оказалась фабрика в городе Шахты. По версии правоохранителей, её руководство договорилось с представителями нескольких коммерческих организаций из других регионов. Через подконтрольные фирмы иностранцам оформляли фиктивные приглашения на работу в качестве высококвалифицированных специалистов.

При этом заявленным требованиям сотрудники не соответствовали. По информации ведомства, схема позволяла не только организовывать незаконное пребывание иностранцев в стране, но и похищать бюджетные средства за счёт завышенных расходов по контракту.

Операцию сотрудники ФСБ и МВД провели сразу в четырёх регионах: Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях. В результате деятельности предполагаемой группы правоохранители выявили многочисленные эпизоды нарушений.

По материалам расследования возбуждено более 100 уголовных дел. Они связаны с организацией незаконной миграции, мошенничеством, отмыванием денег и созданием преступного сообщества.

Суд отправил под стражу 21 фигуранта, ещё двоих поместили под домашний арест. Кроме того, на имущество швейного предприятия в Шахтах наложили арест на 141 миллион рублей. Расследование обстоятельств предполагаемых преступлений продолжается.

Подобные схемы с фиктивным трудоустройством ранее выявляли и в Москве. Как сообщал Life.ru, 5 октября полиция задержала предполагаемого организатора незаконной легализации иностранцев. По версии МВД, мужчина и его сообщники оформляли мигрантам поддельные трудовые договоры, используя реквизиты действующей компании и подконтрольных фирм-однодневок. За один документ брали четыре тысячи рублей.