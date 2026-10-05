В Москве задержали организатора схемы легализации мигрантов

В Москве задержали предполагаемого организатора схемы незаконной легализации мигрантов, которой, по предварительным данным, воспользовались сотни иностранцев. Мужчину отправили под стражу, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Москве задержали организатора схемы легализации сотен мигрантов. Видео © Telegram / Ирина Волк

По версии полиции, выходец из одной из стран Центральной Азии вместе с сообщниками оформлял иностранцам фиктивные трудовые договоры. Для этого использовались реквизиты действующей компании и подконтрольных фирм-однодневок. Один такой документ стоил 4 тысячи рублей. С его помощью иностранцы могли незаконно продлевать срок пребывания в России.

Сообщники предполагаемого организатора находились за границей и работали дистанционно. Клиентов искали через объявления в мессенджерах, а также рекламировали услуги на объектах оптовой и розничной торговли Московского региона.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ об организации незаконной миграции. При обыске у подозреваемого изъяли более 1,6 млн рублей, средства связи и документы. В МВД полагают, что деньги могли быть получены преступным путём.

Сейчас полицейские устанавливают остальных участников схемы и точное число иностранцев, которые воспользовались её услугами.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве и Подмосковье раскрыли ещё одну схему незаконной легализации мигрантов. По данным МВД, её участники оформляли иностранцам поддельные документы для получения гражданства, ВНЖ, разрешений на работу и миграционного учёта. Тогда правоохранители установили как минимум 20 эпизодов фиктивной регистрации и задержали активных участников группы.