20 фиктивных регистраций: В Москве раскрыли схему с участием силовиков

В Москве пресекли деятельность группы, которую следствие подозревает в организации незаконной миграции. По данным СК, в неё входили семь человек, среди них трое бывших сотрудников органов внутренних дел. МВД к настоящему моменту установило уже 20 эпизодов фиктивной постановки иностранцев на миграционный учёт.

Следствие считает, что фигуранты создали организованную группу для незаконной легализации иностранцев в Москве и Подмосковье. В схему, по версии СК, были вовлечены сотрудники отделов МВД по районам Царицыно, Дорогомилово, Новогиреево и Бирюлёво Восточное, а также МУ МВД России «Балашихинское».

Участники группы, как полагают следователи, изготавливали поддельные миграционные документы и обеспечивали их дальнейшее использование. В частности, иностранцев ставили на учёт по адресам, где они фактически не проживали. Одного из мигрантов впоследствии исключили из реестра контролируемых лиц, ещё одному оформили миграционную карту с ложными сведениями о цели въезда в Россию.

В МВД уточнили, что за деньги фигуранты могли оформлять документы с недостоверными данными о месте пребывания и пересечении границы. В Москве и Подмосковье оперативники задержали активных участников схемы, фиктивных собственников жилья, а также людей, выполнявших связующие и курьерские функции. Среди задержанных, по информации ведомства, оказались два сотрудника районных миграционных подразделений.

Во время обысков силовики изъяли документы и печати с признаками подделки, а также другие предметы, которые могут иметь доказательственное значение. Следственный комитет сообщает, что все семь участников группы задержаны и им уже избраны меры пресечения.

Фигурантам в зависимости от роли предъявлены обвинения по статьям об организации незаконной миграции, фиктивной постановке иностранцев на учёт и превышении должностных полномочий. Сейчас правоохранители устанавливают другие возможные эпизоды и полный круг причастных к схеме.