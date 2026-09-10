Кикоть доложил Путину, что преступность среди мигрантов сократилась на 40%

Число преступлений, совершённых иностранными гражданами в России, за первое полугодие текущего года снизилось на 40% — до 14,5 тыс. Об этом первый заместитель министра внутренних дел — начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андрей Кикоть доложил президенту Владимиру Путину.

По словам Кикотя, годом ранее в стране, напротив, фиксировался небольшой рост преступлений среди иностранцев. Сейчас ведомство отмечает резкое снижение показателей.

«За полугодие у нас зарегистрировано 14,5 тыс., то есть минус 40%», — сказал Кикоть.

Он связал положительную динамику с расширением полномочий миграционной службы. По поручению президента ведомство получило возможность проводить оперативно-разыскные мероприятия и дознание по отдельным составам преступлений.

Ранее на этой же встрече Кикоть сообщил, что МВД ограничило въезд в Россию почти 200 тысячам иностранцев, нарушившим российское законодательство. По его словам, запрет коснулся 197 тысяч человек. В ведомстве назвали такие меры частью превентивной работы и усиления миграционного контроля.