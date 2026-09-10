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Опубликовано 10 сентября, 06:48

МВД ограничило въезд в Россию почти 200 тысячам мигрантов

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru.

МВД России ограничило въезд в страну почти 200 тысячам иностранных граждан, которые нарушили российское законодательство. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ — начальник Миграционной службы Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, речь идёт о превентивных мерах в отношении иностранцев, допустивших нарушения во время пребывания в России.

«В части превентивной работы нашими подразделениями закрыт въезд порядка 200 000, если быть точным — 197 000 иностранцев, которые совершили и нарушили здесь закон. Мы им ограничили въезд на определенное количество времени», — заявил Кикоть.

Он отметил, что такие меры применяются для усиления контроля за соблюдением миграционного законодательства.

Путин заявил о росте выдворений нелегальных мигрантов из России на 85%
Путин заявил о росте выдворений нелегальных мигрантов из России на 85%

Ранее на встрече с президентом также обсуждались другие показатели в миграционной сфере, в том числе рост числа принудительных выдворений нелегальных мигрантов и снижение преступности среди иностранных граждан на 40%.

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Андрей Бражников
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