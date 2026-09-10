Мигранты в России стали совершать преступления на 40% реже

В России в 2026 году сократилось число преступлений, совершённых иностранными гражданами. Об этом сообщил первый замглавы МВД РФ — начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным. По его словам, количество таких преступлений упала на целых 40%.

«Здесь также есть определённые положительные тенденции. Если по прошлому году у нас намечался небольшой рост количества совершённых иностранцами преступлений, и эта цифра составила 41 тысячу, то в этом году у нас идет резкий спад, за полугодие у нас зарегистрировано 14,5 тысячи, это минус 40%», — заявил Кикоть.

Он отметил, что снижение показателей стало одной из тенденций в сфере контроля за миграционной ситуацией.

Ранее на встрече с президентом также обсуждались другие меры в миграционной сфере — в том числе рост числа выдворений нарушителей и ограничения на въезд для иностранцев, нарушивших российское законодательство. Путин заметил со своей стороны, что после реформы регулирования миграционной сферы в России в 2,6 раза выросло число принудительных выдворений нелегальных мигрантов.