МВД: Почти 70 тысяч иностранцев не пустили в Россию после проверки биометрии

С начала эксперимента по сбору биометрических данных иностранных граждан на российских границах через пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым запрещён въезд в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём Telegram-канале.

Эксперимент по использованию биометрической идентификации стартовал 1 декабря 2024 года. Сначала система заработала в аэропортах московского авиаузла — Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области. С мая 2025 года к проекту подключили международный аэропорт Внуково.

Во время прохождения пограничного контроля иностранцев проверяют по двум параметрам — фотографии и отпечаткам пальцев. Система позволяет установить личность человека и выявить тех, кто ранее получил запрет на въезд, но попытался вернуться в Россию после смены установочных данных.

В июне 2026 года биометрическими комплексами дополнительно оборудовали ещё 11 пунктов пропуска в разных регионах России, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Алтайский край, Иркутскую, Курганскую, Саратовскую и Омскую области.

В МВД отметили, что использование биометрии позволяет повысить эффективность контроля на границе и быстрее выявлять нарушителей миграционного законодательства.

Ранее Life.ru писал об ужесточении миграционного контроля в России и новых требованиях для иностранных граждан. В частности, был принят закон, расширяющий основания для ограничения пребывания иностранцев в стране: мигрантам с неснятой или непогашенной судимостью могут отказать в оформлении гражданства, РВП и вида на жительство.