«Ловили бы как тараканов»: Медведев оценил эффект от биометрического контроля на границе

Система сбора биометрических данных, внедрённая в пунктах пропуска через государственную границу, показала высокую результативность. За время тестирования удалось обнаружить 65 тысяч человек, чьё пребывание в стране нежелательно или которые числятся в розыске. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания профильной межведомственной комиссии.

С декабря 2024 года пилотный проект по идентификации приезжих работает в аэропортах Москвы и на автомобильном пропускном пункте «Маштаково» в Оренбуржье. Власти называют практику успешной: она позволяет оперативно отсеивать лиц, замешанных в противоправных действиях как на российской территории, так и у себя на родине.

По словам зампреда Совбеза, за весь период было обработано и отправлено в МВД 12,5 млн образов биометрии.

«Этот эксперимент оказался удачным, он доказал эффективность такой системы контроля», — констатировал политик. Без подобных фильтров, отметил он, нежелательные гости могли бы беспрепятственно попасть в Россию, и правоохранителям пришлось бы «ловить их тут как тараканов по всей стране».

На фоне успешных показателей было принято решение о продлении правового режима тестирования до 31 декабря 2027 года. Программа масштабируется: сотрудники ФСБ совместно со столичным правительством готовят к оснащению оборудованием ещё 11 пунктов пропуска.

Установка современных сканеров позволит усилить безопасность и предотвратить проникновение нарушителей через государственные рубежи. Дальнейшее расширение сети охватит ключевые направления въезда, что сделает контроль за потоком прибывающих граждан более жестким и качественным.