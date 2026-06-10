Иностранцев, воевавших за Россию, запретили депортировать из страны

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете депортации иностранцев, которые участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил России.

Новые правила коснутся иностранных граждан и лиц без гражданства, служивших по контракту в ВС РФ или других российских воинских формированиях. Согласно документу, таких людей нельзя будет депортировать из России. Им также не смогут отказать в выдаче разрешения на временное пребывание, вида на жительство и разрешения на работу.

Кроме того, уже выданные документы нельзя будет аннулировать по прежним основаниям, если речь идёт об иностранцах, участвовавших в боевых действиях по контракту. Законопроект также предусматривает отмену решений, принятых с 24 февраля 2022 года. Это касается депортации, сокращения срока временного пребывания, отказов в выдаче документов и их аннулирования.

После вступления закона в силу такие решения в отношении иностранцев, служивших в составе ВС РФ, должны прекратить своё действие.

Точных открытых данных о том, сколько именно иностранцев заключили контракт с российской армией, власти не приводили. Однако ранее Следственный комитет сообщал, что с 2023 года на воинский учёт поставили более 112 тысяч человек, впервые получивших гражданство РФ, и свыше 39 тысяч из них уже подписали контракты с Вооружёнными силами.

По данным СМИ, через один только московский пункт отбора с апреля 2023 года по май 2024-го контракты с российской армией заключили не менее 1,5 тысячи иностранцев из 48 стран. При этом общий набор контрактников значительно шире: по словам Дмитрия Медведева, в 2025 году контракты с Минобороны подписали 422 704 человека.