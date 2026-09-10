Путин заявил о росте выдворений нелегальных мигрантов из России на 85%
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После реформы регулирования миграционной сферы в России в 2,6 раза выросло число принудительных выдворений нелегальных мигрантов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обсудил ситуацию с первым заместителем главы МВД РФ — начальником службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Андреем Кикотем.
«Случаев выдворения в 2,6 раза больше. Плюс 85%», — констатировал Путин, говоря об административной высылке иностранных граждан.
По словам главы государства, изменения стали частью работы по совершенствованию контроля в миграционной сфере.
Ранее сообщалось, что с начала эксперимента по сбору биометрических данных иностранных граждан на российских границах через пункты пропуска прошли около 14 миллионов человек. Почти 70 тысяч из них оказались в списке лиц, которым запрещён въезд в Россию.
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