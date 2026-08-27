В России с 1 сентября вступят в силу новые законы о контроле за мигрантами

С 1 сентября срок обязательного медосвидетельствования для иностранцев, приехавших в Россию более чем на три месяца, сократится с 90 до 30 дней. Об этом и других законах, вступающих в силу со следующего месяца, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, при выявлении у мигранта опасного инфекционного заболевания будет применяться депортация. Кроме того, ФНС сможет быстрее ставить иностранцев на учёт благодаря электронному обмену данными между ведомствами.

Изменения коснутся и торговли никотиновой продукцией: сигареты и вейпы запретят продавать на остановках городского и пригородного транспорта.

Для жителей населённых пунктов без стационарных аптек появится возможность покупать лекарства через передвижные аптечные пункты. Мера должна повысить доступность препаратов в сёлах, деревнях и отдалённых территориях.

Также с сентября в отношении единственного в муниципалитете государственного медучреждения по ряду направлений, включая онкологию и хирургию, нельзя будет заключать концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном партнёрстве.

Кроме того, упрощённый порядок ремонта распространят на объекты культурного наследия, посвящённые событиям, участникам и жертвам всех военных конфликтов. Ранее такая процедура применялась только к мемориалам, связанным с Великой Отечественной войной.

Ранее стало известно, что с 1 сентября россияне смогут получить новые налоговые вычеты. Изменения в первую очередь затронут долгосрочное страхование жизни и накопления для детей: для родителей лимит расходов, учитываемых при вычете, вырастет с 400 до 500 тысяч рублей в год. При ставке НДФЛ 13% это позволит вернуть до 65 тысяч рублей. Также оформить вычет по долгосрочному страхованию жизни можно будет в упрощённом порядке через ФНС.