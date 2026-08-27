В РФ с 1 сентября вырастет допустимый предел сверхурочной работы до 240 часов

С 1 сентября 2026 года организации смогут увеличить годовой лимит сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Новое правило должно быть закреплено в коллективном договоре или отраслевом соглашении, сообщил РИА «Новости» член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Сейчас продолжительность переработок не может превышать четырёх часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.

Изменения не затронут сотрудников с вредными условиями труда третьей и четвёртой степени. К ним относятся шахтёры, сталевары, работники химических производств и водолазы. Прежнее ограничение сохранится и для государственных и муниципальных служащих, занятых по внутреннему совместительству более четверти месячной нормы.

Предпенсионеров, пенсионеров, а также специалистов с вредными условиями первой и второй степени можно будет привлекать к дополнительной работе свыше 120 часов только с письменного согласия. При этом нагрузка не должна быть противопоказана по состоянию здоровья.

Первые два часа сверх установленного времени в пределах годового лимита будут оплачивать не менее чем в полуторном размере, последующие — минимум в двойном. Начиная со 121-го часа за каждую переработку положена оплата не ниже двойной ставки.

Запрет на привлечение к сверхурочной работе беременных, несовершеннолетних и сотрудников с ученическим договором сохранится. Работник также сможет выбрать дополнительное время отдыха вместо повышенной оплаты.

Ранее Life.ru писал, что увеличение лимита переработок не станет автоматическим для всех сотрудников. Условие о 240 часах должно быть закреплено в отраслевом соглашении и коллективном договоре конкретной организации. Для привлечения к дополнительной работе по-прежнему потребуется письменное согласие работника.