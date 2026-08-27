С 1 сентября вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Как будут начислять налоги и кого ждут новые льготы Оглавление Какие изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 сентября Кого затронут изменения в Налоговом кодексе Как получить новый налоговый вычет Какие ещё налоговые льготы появились в 2026 году С 1 сентября 2026 года вступят в силу нововведения, которые касаются налогообложения. Кого ждут новые льготы, кто получит вычеты и на что обратить внимание, чтобы вернуть деньги? 26 августа, 21:45 С 1 сентября начнут действовать нововведения в Налоговом кодексе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Какие изменения в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, направленные прежде всего на дополнительное стимулирование к долгосрочным сбережениям. Одно из ключевых нововведений — возможность получить налоговый вычет по взносам в рамках долгосрочного страхования жизни. Речь идёт о договорах добровольного страхования жизни, заключённых со страховой организацией начиная с 1 января 2025 года на срок не менее 10 лет. Об этом рассказал президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр ЮК «Лекс альянс» Артур Леер.

Вычет, по его словам, предоставляется в размере фактически уплаченных страховых взносов. При этом договор может быть заключён как в пользу самого налогоплательщика, так и членов его семьи и близких родственников. Одновременно человек может быть выгодоприобретателем не более чем по трём таким договорам. Важное изменение заключается и в том, что расходы на такое страхование переводятся из категории социальных вычетов в вычеты на долгосрочные сбережения. Это позволяет применять к ним более высокий общий лимит расходов, учитываемых для получения вычета.

— В первую очередь изменения с 1 сентября затронут семьи с детьми и граждан, которые используют долгосрочное страхование жизни. Для родителей, которые формируют долгосрочные накопления в пользу ребёнка, максимальная сумма расходов для получения вычета увеличивается с 400 до 500 тысяч рублей в год, — рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.

Это не означает выплату 500 тысяч от государства: речь идёт о сумме, с которой можно вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ. Например, при ставке 13% возврат с 500 тысяч рублей может составить до 65 тысяч рублей.

— Расширение налоговых вычетов для семей с детьми считаю правильным шагом. Речь идёт о возможности вернуть часть собственного уплаченного налога, поэтому такие механизмы должны работать максимально просто и быть доступны, — добавил Александр Аксёненко. Важно, чтобы новая льгота работала не только на бумаге. Порядок её получения должен быть простым и понятным, без лишних документов и сложных процедур. Человек должен чётко понимать, на какую сумму он может рассчитывать и что ему для этого необходимо сделать, — отметил Александр Аксёненко.

Кого затронут изменения в Налоговом кодексе

В первую очередь изменения будут интересны людям, которые уже используют инструменты долгосрочных накоплений либо заключили долгосрочный договор страхования жизни. Кроме того, с 1 сентября расширяются возможности применения вычетов в рамках долгосрочных сбережений. В частности, максимальная сумма вычета увеличивается с 400 до 500 тыс. рублей для родителей, которые формируют долгосрочные сбережения в пользу своих детей.

— Важно понимать, что налоговый вычет — это не выплата в размере самого вычета. Это сумма, на которую уменьшается налогооблагаемый доход. Фактический размер возвращаемого НДФЛ зависит от применяемой налоговой ставки, — отметил Артур Леер.

Как получить новый налоговый вычет

По новому вычету на добровольное страхование жизни предусмотрена возможность оформления в упрощённом порядке. Для этого страховая организация передаёт необходимые сведения в налоговые органы. Кроме того, ФНС уже утвердила формы документов, подтверждающих фактическую уплату страховых взносов.

— То есть для человека процедура постепенно становится максимально автоматизированной: государство получает сведения непосредственно от финансовой организации, после чего налогоплательщик сможет воспользоваться вычетом через сервисы ФНС, — пояснил Артур Леер.

Какие ещё налоговые льготы появились в 2026 году

Артур Леер обратил внимание, что ряд нововведений в налоговой сфере уже начал действовать с начала 2026 года. Например, расширен социальный вычет за физкультурно-оздоровительные услуги: теперь его можно получить, если гражданин оплачивает занятия спортом для своих родителей-пенсионеров. Речь может идти, например, о фитнес-клубе, бассейне или спортивной секции.

Также с 2026 года для получения вычета за выполнение нормативов ГТО вместо диспансеризации допускается пройти профилактический медицинский осмотр. Сам вычет составляет 18 тыс. рублей за год. Это именно размер вычета, а не сумма возврата. Например, при ставке НДФЛ 13% налоговая экономия составит 2340 рублей.

— В целом изменения можно рассматривать как продолжение политики по стимулированию долгосрочных финансовых накоплений и одновременно расширению социальных налоговых вычетов. Для граждан главный эффект заключается не только в появлении новых возможностей вернуть часть уплаченного НДФЛ, но и в том, что механизм получения вычетов становится более цифровым и удобным. При этом важно внимательно смотреть на условия конкретного вычета: срок договора, категорию расходов, документы и период, за который заявляется право на возврат, — пояснил Артур Леер.

Авторы Нина Важдаева