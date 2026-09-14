Около 100 тысяч мигрантов уехали из России в Узбекистан за 10 дней

Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости Узбекистана опубликовало свежие сводки. С 25 августа по 5 сентября текущего года на родину прибыли 96 415 граждан республики. Этот всплеск стал одним из крупнейших эпизодов возвратного движения за последние несколько лет.

Столь внушительный объем пассажиропотока был зафиксирован всего за десять календарных суток. Ежедневно государственную границу пересекали в среднем около десяти тысяч человек. Для сравнения, стандартные показатели обратных рейсов обычно значительно скромнее.

Эксперты связывают этот маневр с завершением крупных строительных циклов. Многие объекты подошли к этапу сдачи, что вызвало волну расчётов с персоналом. Кроме того, сезон сбора урожая внутри самого Узбекистана требует большого количества рабочих рук.

Ранее стало известно, что в России усиливается контроль за соблюдением миграционного законодательства. По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года из страны выдворили и депортировали 72,6 тысячи иностранных граждан, а ещё почти 200 тысячам мигрантов ограничили въезд. Одновременно ведомство фиксирует рост нарушений со стороны работодателей и иностранных работников.