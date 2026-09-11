МВД: За полгода из России депортировали более 72 тысяч иностранцев

За первые шесть месяцев 2026 года из России выдворены и депортированы 72,6 тысячи иностранных граждан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В рамках противодействия незаконной миграции выявлено 27,8 тысячи нарушений миграционного законодательства. В органы безопасности направлено 7,7 тысячи представлений о неразрешении въезда.

Отдельно Волк отметила рост нарушений со стороны работодателей: выявлено 50 тысяч административных правонарушений — на 22,1% больше, чем годом ранее. Число внеплановых проверок хозяйствующих субъектов выросло на 42,5%, их результативность составила 90,3% — нарушения нашли почти в каждой проверке. Задокументирована 31 тысяча правонарушений со стороны иностранных работников.

Кроме того, в отношении 23,8 тысячи иностранцев провели обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. Выявлены признаки порядка 2,5 тысячи преступлений в сфере миграции по статьям 322.1, 322.2, 322.3 и 327 УК РФ.

Ранее первый замглавы МВД Андрей Кикоть сообщил, что с 1 января 2027 года трудовые мигранты в России будут платить налоги за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Закон принят в рамках Концепции миграционной политики. Он также отметил, что число неработающих членов семей иностранцев удалось сократить на 20% от показателя в 1,7 млн человек, то есть примерно на 340 тысяч.