МВД: Мигранты с 2027 года будут платить налоги за неработающих членов семьи
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Трудовые мигранты в России с 1 января 2027 года будут платить налоги за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Об этом сообщил первый замглавы МВД — начальник Миграционной службы ведомства Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«По нашей инициативе принят Федеральный закон, который будет работать, вступит в законную силу с 1 января 2027 года, о налогообложении работающих иностранцев за каждого неработающего члена семьи, находящегося на территории страны», — рассказал Кикоть.
По его словам, эта мера связана с реализацией Концепции государственной миграционной политики. Одной из поставленных в её рамках задач стало ограничение пребывания в России неработающих членов семей иностранных граждан.
Кикоть также сообщил, что их число удалось сократить на 20% от показателя в 1,7 млн человек. Таким образом, речь может идти примерно о 340 тыс. человек.
Представитель МВД связал снижение в том числе с установленными Правительством России критериями при зачислении детей мигрантов в школы.
День подразделений по вопросам миграции системы МВД России отмечается 11 сентября. Профессиональный праздник был установлен приказом МВД в 2017 году, а его дата связана с указом Петра I от 31 августа 1719 года — 11 сентября по новому стилю. Документ предписывал иностранцам, приезжавшим в Санкт-Петербург, являться для регистрации в Канцелярию Полицмейстерских дел, фактически возложив на полицию функции по контролю и учёту приезжающих иностранцев. В МВД именно с этого события отсчитывают более чем 300-летнюю историю российской миграционной службы.
Ранее Кикоть сообщил, что Россия за полтора года получила доход в 321 миллиард рублей в результате всех миграционных процессов. Также, по его словам, мигранты в России стали совершать преступления на 40% реже.
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