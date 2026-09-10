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Опубликовано 10 сентября, 08:34

Бюджет России пополнился на 321 млрд рублей благодаря мигрантам

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Обложка © РИА Новости / Илья Наймушин

Россия за полтора года получила доход в 321 миллиард рублей в результате всех миграционных процессов. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ — начальник Миграционной службы МВД России Андрей Кикоть на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«За полтора года в результате всех миграционных процессов государство получило доход в виде 321 миллиард рублей, это плюс 30 процентов», — заявил он.

Встреча прошла в преддверии Дня подразделений по вопросам миграции системы МВД.

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На встрече с президентом обсуждали и другие миграционные вопросы. В частности, речь шла о том, что всё больше нелегальных мигрантов выдворяют из страны принудительно, а преступность среди иностранцев снизилась на 40%.

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Наталья Афонина
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